Automobilist rijdt in Dordrecht op in op mannen, politie zoekt foto’s en films

Op die zaterdagmiddag rond 16.10 uur reden drie mannen in een grijze Citroen Picasso op de Lange Geldersekade toen een tegenligger in een groene Kia hen tegemoet kwam. Het is daar lastig om elkaar te passeren en er ontstond een woordenwisseling tussen de beide bestuurders. De Dordtenaar reed vervolgens op de andere, inmiddels uitgestapte, automobilist in. Toen een tweede man uit de Citroen stapte, werd hij ook door de Kia geraakt. Beide mannen raakten beide lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de Kia werd korte tijd later aangehouden.



Foto's en films welkom

De politie heeft al met getuigen gesproken, maar komt graag met mensen in gesprek die het incident gezien hebben. Maar ook foto’s en filmpjes van wat er gebeurde zijn met name welkom. Bel 0900-8844 en vraag naar de recherche in Dordrecht.