Getuigen gezocht van schietincident Oranjeboomstraat

Bewoners van de Oranjeboomstraat werden vrijdagavond rond 23.00 uur opgeschrikt door een aantal harde knallen. Toegesnelde agenten troffen 15 hulzen aan en een zwaar beschadigde auto. De 30-jarige bestuurder van de auto raakte niet gewond. De auto zou beschoten zijn vanaf een lichtblauwe snorfiets. De politie startte een onderzoek en kan de hulp van getuigen hierbij goed gebruiken.

Getuigen gezocht

Er is nog veel onduidelijk over wat zich voorafgaand aan het schietincident heeft afgespeeld. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.