Vrouw beroofd van eigen trouwring en trouwring overleden echtgenoot bij babbeltruc

Zaterdagavond 5 september rond 18.00 uur lukte het een blanke vrouw van ongeveer 35 jaar met donker haar om binnen te komen bij een oudere mevrouw aan de Kromme Hagen. In de huiskamer hebben de twee ruim een half uur met elkaar gesproken over van alles en nog wat. Tijdens het handen schudden zijn waarschijnlijk de drie ringen van de mevrouw gestolen. Het gaat om een gouden ring met drie diamantjes, dat was haar trouwring, een gladde gouden trouwring van haar overleden man en een witgouden ring met drie steentjes erin. Toen de oplichtster weg ging, merkte de vrouw dat ze de ringen miste. Ze voelde zich heel onbehaaglijk en waarschuwde de buren.

Kort daarna, rond 18.30 uur, herhaalde dit voorval zich op een ander nummer op de Kromme Hagen. Een zogenaamde verpleegster kwam testen doen bij de oudere, slechtziende bewoonster. Ze is in een stoel neergezet waardoor er een tweede verdachte ongemerkt de woning binnen kon komen om de boel te doorzoeken. Later kwam de echte thuishulp, waardoor de babbeltruc van de vorige duidelijk werd. Gelukkig was er niets weggenomen, maar ook bij deze bejaarde zit de schrik er goed in.

Getuigen gezocht

De politie in Rotterdam-Zuid is een onderzoek gestart en hoopt dat mensen in de omgeving iets is opgevallen. Kent u de vrouw met donker haar van rond de 35 jaar en rond de 1.60m lang? Of heeft u andere informatie of wellicht camerabeelden en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. #babbeltrucs #maakhetzeniettemakkelijk

Voorkom babbeltrucs

Ga het gesprek aan met je eigen ouders en grootouders.

Let op elkaar.

Voor meer informatie kunt u kijken op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid