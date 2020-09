Bijtende boze ex vernielt autoruit en slaat met fietsketting

Hij vertelt dat zijn ex-vriendin vanmorgen aan de deur stond om geld op te halen. Hij wilde dat echter niet aan haar maar aan haar moeder afgeven. Ze werd hierop erg boos. Ze sloeg met een fietsketting de achterruit van zijn auto in en schopte daarna enkele keren tegen het voertuig. Vervolgens had zij met dezelfde ketting geprobeerd hem op zijn hoofd te slaan. Ook had ze tot bloedens toe in zijn rechteronderarm gebeten. Hij stelt zich onder doktersbehandeling.