Twee arrestaties na steekincident in Rijsbergen

De politie kreeg omstreeks 22.15 uur een melding dat er een vechtpartij was voor een horecabedrijf aan de Bredaseweg. Binnen was een bruiloft gaande. Agenten die als eerste plaatse kwamen, zagen ter plaatse dat er niet (meer) gevochten werd, wel was de sfeer erg gespannen. Een 15-jarige jongen bleek met een mes gestoken te zijn, hij had een bloedende wond die door een omstander met een doek werd dichtgehouden. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen vervoerd.