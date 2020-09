Twee verdachten opgepakt voor schietincident in Veldhoven

Schietincident Veldhoven

De politie kreeg rond 23.00 uur melding dat er zou zijn geschoten op de achterplaats nabij een woning aan de Sondervick in Veldhoven. Daar bleek de 19-jarige bewoner een schotwond opgelopen te hebben. Het slachtoffer zou nabij de poort van zijn achtertuin zijn benaderd door een man. Die man hield een vuurwapen vast in zijn hand en schoot vervolgens op het slachtoffer.

Vrienden en familie van het slachtoffer waren gelukkig in de buurt en ontfermden zich over hem. Het slachtoffer is niet levensbedreigend gewond geraakt. Hij is voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.



Door de technische recherche is op de locatie sporenonderzoek verricht. Ook zijn er tijdens het buurtonderzoek getuigen gehoord en is gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn.



Aanhouding verdachten

Tijdens het onderzoek kwamen beide verdachten in beeld. Politieagenten controleerden hen later die nacht in de auto van een van de verdachten. Beide mannen zijn vervolgens aangehouden in verband met het schietincident in Veldhoven. Het gaat om een 20-jarige man uit Eindhoven en een 19-jarige man uit Veldhoven.



Vervolgonderzoek

Er is nog veel onduidelijk. Daarom doen wij volop onderzoek naar dit incident. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek en worden vandaag uitgebreid verhoord.



Getuigen en/of camerabeelden

Heeft u iets gehoord en/of gezien? Of heeft u bruikbare camerabeelden. Dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.

