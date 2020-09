Politie in Meppel naar stadhuis

In het huidige politiebureau aan de Eendrachtskade is meer ruimte beschikbaar dan kan worden benut. Ook voldoet het gebouw niet aan de eisen van het huisvestingsconcept van de nationale politie. “Daarbij wordt het steeds belangrijker dat agenten ter plekke aangiftes opnemen en dus flexibel inzetbaar zijn, (digitaal) wijkspreekuren houden en andere zaken afhandelen’, zegt plaatsvervangend teamchef Wilma Bolt. “De post in het stadhuis is na de realisatie onze uitvalsbasis voor het operationele politiewerk. Als we niet actief zijn op straat of in de wijk, werken we daar. Overigens vindt de aansturing van de noodhulp plaats vanuit de meldkamer. Er is dus altijd politie in de buurt.”

De nieuwe politiepost komt in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand. “Het is voor ons belangrijk om goede aansluiting te houden bij onze inwoners. Het stadhuis is voor burgers bekend, dicht in de buurt en gemakkelijk toegankelijk”, zegt burgemeester Richard Korteland.

Dienstverlening

De politiepost biedt een aanvullende mogelijkheid om elkaar op afspraak te treffen, binnen de openingstijden van het gemeentehuis. De bezoeker die een afspraak heeft, meldt zich bij de receptie van het gemeentehuis. Een politiemedewerker is aanwezig op de post. “De maatschappij verandert en stelt daarbij ook andere eisen”, zegt de plaatsvervangend teamchef. “We zoeken inwoners, ondernemers en andere partners steeds meer op, zowel fysiek als online. We werken steeds meer mobiel. Zo organiseren we online spreekuren en kunnen agenten bij woninginbraken bijvoorbeeld op locatie een aangifte opnemen. De nieuwe politiepost speelt daarop in, waarbij we de dienstverlening kunnen bieden die van ons gevraagd wordt.”

Contact

De vertrouwde (wijk)agenten blijven gewoon in de gemeente actief. Ook blijven evenveel politiemensen in het werkgebied aan het werk. Inwoners kunnen in contact komen met de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112. Daar worden zij op maat geholpen. Via www.politie.nl/contact zijn andere contactmogelijkheden te vinden. De politie in Meppel is ook via de Facebookpagina actief. Aangifte doen? Ook daarin verandert niets. Burgers kunnen in veel gevallen kiezen voor aangifte doen via internet of op een bureau. Of de politie neemt ter plaatse de aangifte op. Op www.politie.nl/aangifte staat precies hoe men aangifte kan doen.

Er is op de website van de politie ook een speciale themapagina over huisvesting.