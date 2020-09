Getuigen gezocht van straatroof Grebbeweg

Rond 07.15 uur fietste de jongen met flink tempo op de Grebbeweg. Ter hoogte van de skatebaan werd hij door twee jongemannen van zijn fiets getrokken, waardoor hij op zijn schouder viel. Terwijl hij op de grond lag, werd hij vastgegrepen en bedreigd met een scherp voorwerp. Vervolgens werden zijn zakken leeggehaald en gingen de twee er met zijn spullen en fiets – een knalrode e-bike met donkere fietstassen aan beide kanten- vandoor.

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze straatroof, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.

Signalement van de straatrovers:

- licht- of donkergetinte mannen

- gekleed in het zwart of donkerblauw

- donkere Adidas schoenen (zwart of blauw)

- ongeveer 1.80 meter lang

- fors postuur

- capuchon op

- buitenlands accent (welk niet bekend)