Getuigen van straatroof gezocht

Rond 22.15 fietste de man over het fietspad van de Polderweg, vanuit de richting van de Groeneveldselaan. Tussen het Zuiderkruis en de Sadatstraat stelden drie jongens zich zo op, dat de man tussen hen door moest fietsen. Terwijl hij tussen hen door fietste, pakte één van hen hem vast bij zijn arm en rugtas waardoor hij van zijn fiets af moest springen. Vervolgens werd hij van zijn rugtas beroofd. De jongens vluchtten via het paadje richting het Zuiderkruis.

Het slachtoffer waarschuwde de politie, maar agenten vonden de drie jongens niet. De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, of mensen die meer weten over deze straatroof, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.



Signalement van de daders:

- Drie jongens met mondkapjes

- Twee langere jongens en één wat kleiner

- De kleine droeg een zwart mondkapje en donkere kleur pet

- Allen donker gekleed

- Vermoedelijk getinte huidskleur

- Vermoedelijk rond de 17 - 18 jaar oud