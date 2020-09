Weer aanhouding relschopper, woensdag toont politie ongeblurde beelden

Beelden van meerdere verdachten zijn in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld getoond, nu nog met geblurde gezichten. Deze jongen herkende zichzelf in de uitzending van 2 september en meldde zich. Daarmee heeft hij voorkomen dat hij aanstaande woensdag herkenbaar in beeld zou komen. De jongen is aangehouden voor openlijke geweldpleging waaronder het gooien met stenen richting een politievoertuig, van het barricaderen van de openbare weg met vernield straatmeubilair en van het gooien van vuurwerk.

De politie zal aanstaande woensdag 9 september in Bureau Hengeveld acht verdachten herkenbaar in beeld brengen, tenzij meer van hen zich voor die tijd melden bij de politie of herkend worden.