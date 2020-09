getuigen gezocht straatroof Zaandam

De vrouw had haar okergele tas om haar schouder, toen deze werd afgerukt door een voorbij fietsende man. De man fietste harder dan het slachtoffer weg via de Prins Bernhardbrug naar het gelijknamige plein.

De man voldeed aan het volgende signalement: Man, 40 a 45 jaar oud, normaal postuur, blanke huidskleur, lang en smal gezicht, kaal of zeer kort haar, gekleed in een donkergroene jas tot over de heupen.

Aan het slachtoffer is Slachtofferhulp aangeboden.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844, met name het meisje met de koptelefoon die de aangeefster op dat moment heeft gesproken. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020191518.