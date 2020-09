Wederom autobranden in Leidschendam

Rond 23.30 uur ontving de politie een melding van een autobrand op de parkeerplaats aan de Prins Johan Willem Frisolaan. Hoewel de brandweer snel aanwezig was, raakte de auto zwaar beschadigd. Net als een auto die ernaast geparkeerd stond. De politie en brandweer gaan uit van brandstichting en de recherche onderzoekt de brand. Maandagavond 7 september is direct een buurtonderzoek gestart. Ook onderzoekt de politie mogelijke camerabeelden in de omgeving. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden.



Reeks van autobranden

Sinds april dit jaar hebben in Leidschendam tientallen auto’s in brand gestaan. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn speciale maatregelen genomen, zoals de inzet van camera’s en beveiligers.



Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u een camera op uw terrein in de buurt van de Prins Johan Willem Frisolaan waarvan de beelden misschien nuttig zijn voor het onderzoek? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.