Passantenonderzoek na dodelijk steekincident

Passantenonderzoek

De politie houdt dinsdagmiddag 8 september een passantenonderzoek in de De Colignystraat en in de omliggende straten. Agenten delen flyers uit en spreken passanten aan om hun informatie met de politie te delen. Verder staat er in de omgeving een mobiele politie unit, waar getuigen zich kunnen melden om een verklaring af leggen. Rechercheurs komen graag in contact met mensen die informatie hebben over dit dodelijke steekincident.

Team West en Opsporing Verzocht

Het programma Team West besteedt op dinsdag 8 september vanaf 17.00 uur aandacht aan deze zaak. De uitzending wordt ieder uur herhaald maar ook op de woensdag. Het programma Opsporing Verzocht zal ook op dinsdag 8 september op NPO1 vanaf 20.30 uur aandacht geven. De uitzending wordt herhaald op de woensdag op NPO2.

Getuigen gezocht

Heeft u dinsdagmiddag 1 september rond 13:15 en 14.30 uur, of de periode daarvoor, iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de De Colignystraat in Delft? Misschien zag u verdachte personen bij de woning of in de straat rondom dit tijdstip? Of heeft u beelden uit deze omgeving waar mogelijk verdachten op staan? Dat kunnen bijvoorbeeld ook beelden zijn van een dashcam uit een auto. Alle informatie, hoe klein dan ook, is voor ons onderzoeksteam van groot belang. Neem direct contact op met de recherche via de opsporingstiplijn nummer 0800-6070. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.