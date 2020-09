Aandacht voor dodelijke steekincidenten in Team West

Ook in het programma Opsporing Verzocht vragen wij de kijkers informatie met ons te delen over het dodelijke steekincident in Delft en tonen we een compositietekening van een man die in Leiden een vrouw belaagde en stak met een scherp voorwerp.



Dodelijk steekincident - Schoutendreef Den Haag

In het portiek van een woning aan de Schoutendreef troffen agenten zaterdag 5 september rond 16.10 uur een zwaar gewonde man aan. Het 38-jarige slachtoffer, Arturs Bardins, bleek te zijn neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Van hem is bekend dat hij vaak in de buurt rondliep met zijn hondje Chips. Van het slachtoffer en zijn hondje tonen we in de uitzending foto’s.



Dodelijk steekincident - De Colignystraat Delft

Op dinsdag 1 september rond 14.15 uur is in een woning aan de De Colignystraat een 36-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is de 36-jarige Chakib met als bijnaam Sjakie. Hij kwam de laatste tijd geregeld in de Delftse wijken Voorhof en Tanthof. Het slachtoffer is niet de bewoner van deze woning. De 60-jarige bewoner is inmiddels aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht. In de uitzending tonen we een foto van het slachtoffer.



Straatroof – Korinthestraat Zoetermeer

Op maandag 13 juli rond 18.00 uur verliet een man het casino aan de Oostwaarts in Zoetermeer. Op de Korinthestraat sloeg iemand onverwachts hard een arm om zijn nek en zag kans zijn portemonnee te stelen. In deze portemonnee zat een groot geldbedrag. De verdachte rende weg in de richting van het Cadenzaplein. In de uitzending tonen we camerabeelden van de verdachte. Weet u wie hij is?



Vrouw belaagd en gestoken - Leiden

Op vrijdag 14 augustus omstreeks 01.30 uur liepen een aantal vriendinnen op de Houtlaan in Leiden. Vlakbij bij het theehuis sprong plotseling een man met een zwarte rugzak op zijn rug uit de bosjes. Hij sloeg een van vrouwen meerdere keren met een scherp voorwerp op haar hoofd en rug. Doordat ze hard gilde, kwamen haar vriendinnen direct terug en rende de verdachte weg in de richting van de Warmonderweg. In de uitzending tonen we een compositietekening van de verdachte.



Straatroof - Granaathorst Den Haag

Op maandag 27 januari rond 15.35 uur werd een jongen op de Granaathorst in Den Haag beroofd van zijn koptelefoon. Het slachtoffer werd daarbij meerdere keren hard op en tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. Hierdoor viel hij op de grond. In de uitzending tonen we camerabeelden van de drie verdachten. Een verdachte heeft een opvallend blauw trainingspak aan.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Het programma Opsporing Verzocht vanavond om 20.35 uur op NPO1. De uitzending wordt herhaald op woensdag rond 13.30 uur op NPO2.