Agressieve man aangehouden dankzij alert optreden douanier

Op 7 september rond 17.10uur ging een 37-jarige Rotterdammer boodschappen doen bij een supermarkt aan de Hesseplaats. Eenmaal binnen zag hij dat een man een oudere klant mishandelde. Aangezien andere klanten en het personeel niet ingrepen, stapte de Rotterdammer maar naar voren en wierp zich op de dader. Het oudere slachtoffer kon ontsnappen en de kou leek uit de lucht.

De dader wist echter zich los te rukken en ging nu achter de Rotterdammer aan. Hij vluchtte de winkel uit met de dader achter hem aan, een mes in zijn hand. De man riep voortdurend dat hij de Rotterdammer zou neersteken.



Door kriskras tussen geparkeerde auto’s door te rennen wist de Rotterdammer de dader op afstand te houden. De dader liep nu op de geparkeerde auto van de Rotterdammer af, waar zijn vrouw en kleine kinderen nog in zaten en sloeg met zijn handen en zijn mes op de autoruiten.



Toen de Rotterdammer een douanemedewerker in een herkenbare auto zag rijden, hield hij het busje staande en vroeg de bestuurder om hulp. De douanemedewerker aarzelde geen moment, liet de Rotterdammer bij hem instappen en reed direct naar de dader toe. De dader richtte zijn woede nu op het busje van de douane en sloeg met zijn mes op de zijruit. De douanier stapte uit en trok zijn vuurwapen. Hij s prak de dader aan, die daarop rustiger werd . Door voortdurend op de man in te praten wist de douanier de dader kalm te houden. Korte tijd later konden inmiddels gearriveerde agenten hem zonder problemen aanhouden.



De man zit vast. Wat hem bezielde om in de supermarkt de oudere klant te mishandelen en vervolgens zo agressief te worden, is nog in onderzoek. De verdachte wordt verhoord.