Winkeldiefstal met geweld

De verdachte (woonplaats onbekend) rende maandagavond rond 19u20 met een tas vol goederen de supermarkt aan de Aagje Dekenstraat uit. Twee personeelsleden achtervolgden de verdachte omdat ze hem van winkeldiefstal verdachten. Op het moment dat de verdachte even verderop een afgesloten winkeldeur probeerde te openen sloeg hij vermoedelijk een personeelslid. Camerabeelden moeten dit uitwijzen. De verdachte vluchtte en liet een tas op straat vallen. De personeelsleden zetten de achtervolging voort. In de Palingstraat arriveerde de politie. Agenten hielden de verdachte in de Paardenstraat aan. Niemand raakte ernstig gewond. In de tas zaten wasmiddelen waarvoor niet betaald was. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.