Explosief ontploft bij voordeur

Rond 23.00 uur kwam de melding binnen dat door een ontploffing de voordeur van de woning vernield was. Glasscherven lagen op straat en in de hal van de woning. Van de voordeur was niet veel meer over. Er waren op dat moment twee personen boven in de woning aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. Wat er tot ontploffing is gebracht is nog niet bekend.

Vlak na de ontploffing zag een getuige een man op een herenfiets weg fietsen richting de Oude Kerkstraat. Hij droeg een donkere jas met capuchon en was lang van postuur. Mogelijk is iemand hem opgevallen voorafgaand aan of na de explosie. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het om een gerichte actie gaat tegen de bewoners. Wat het mogelijk wel kan zijn geweest wordt verder onderzocht.