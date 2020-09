Straatrovers opgepakt, getuigen gezocht

Een 19-jarige man uit Bussum rijdt op zondagavond rond 21.15 uur op zijn scooter op ter hoogte van het Mediapark in Hilversum. Hij wordt ingehaald door twee leeftijdgenoten op een andere scooter. De bijrijder maakt trapbewegingen naar de Bussumer. Deze wordt hierdoor een aantal keer geraakt en komt op de Bussummergrindweg ter hoogte van de rotonde met de Ceintuurbaan lelijk ten val.

Bedreiging

Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, wordt hij meerdere keren geschopt en geslagen. Onder dreiging van een wapen moet de Bussumer geld geven of zijn scooter afstaan. Uiteindelijk gaan de verdachten ervandoor op zijn scooter.

Aanhouding

Na de straatroof stelde de politie direct een onderzoek in. Uit het onderzoek kwamen twee verdachten naar voren. Deze zijn later die avond beiden aangehouden. Het gaat om twee 19-jarige mannen, de een uit Bussum en de ander uit Hilversum. Het slachtoffer en de verdachten zijn bekenden van elkaar en mogelijk was er sprake van een eerder conflict.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien. Hebt u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Bij dit formulier kunt u eventueel ook beelden toevoegen. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u de informatie delen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.