Drie mannen aangehouden voor heling koperdraad

Na onderzoek aan de partij draden is vastgesteld dat de koperdraad vermoedelijk afkomstig is van een Nederlandse netbeheerder. Naast de lading is ook de bestelbus in beslag genomen. Na de aanhouding bleek ook dat de Nederlandse verdachte door de Belgische autoriteiten internationaal gesignaleerd staat. Hij wordt gezocht omdat hij in België nog een gevangenisstraf van vijf jaar dient uit te zitten.