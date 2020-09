Opsporing Verzocht: jongen beschoten tijdens spelen

Nederland - Vananvond in Opsporing Verzocht aandacht voor een schietincident in Barneveld waarbij een dertienjarige jongen werd verwond. Tijdens het spelen op een schoolplein aan de voelde de jongen plotseling een enorme pijnscheut in zijn rechterzij. In het ziekenhuis bleek later dat er een klein projectiel in zijn lever zat. Het is niet duidelijk waarmee er is geschoten.