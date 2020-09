Verdachten aangehouden voor hennepkwekerijen

Kwekerij en knipperij ontmanteld

In dit onderzoek is in Drachten aan de Hagewyk een niet-in-werking-zijnde hennepkwekerij ontmanteld. Een 56-jarige vrouw uit Drachten werd aangehouden. De kwekerij is afgevoerd en wordt vernietigd.

In Burgum werd in een woning aan de Langelaan een ruimte gevonden, die vermoedelijk werd gebruikt als hennepdrogerij en -knipperij. De aanwezige spullen worden vernietigd. Een 45-jarige man uit Burgum is voor het verhoor meegenomen naar het bureau. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Afpakken

In Haskerdijken werden een auto, een motor, een boot en een geldbedrag aan contanten in beslag genomen, omdat het vermoeden is dat deze goederen met winsten uit de hennepteelt zijn aangeschaft. Deze goederen werden in beslag genomen omdat misdaad niet mag lonen.