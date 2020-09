Politie onderzoekt wapenvondst

Na de melding zijn agenten ter plaatse gegaan en hebben de wapens in beslag genomen. Vervolgens is het bosperceel afgezet en bewaakt totdat op woensdag het perceel bij daglicht zorgvuldig doorzocht kon worden. Daarbij wordt, zoals gebruikelijk bij dergelijke vondsten, ook defensie ingezet vanwege haar deskundigheid. Daarnaast heeft er een drone van de politie gevlogen. De aangetroffen wapens worden onderzocht op sporen. Verder onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapens het gaat en wie hierbij betrokken is. Voorlopig is het bosperceel nog afgezet en wordt het bewaakt.

