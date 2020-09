Aanhouding Sabapad

Rond 22.00 uur kreeg de politie melding van het incident en werd er direct een onderzoek gestart. Hiervoor zijn onder meer een politiehelikopter en een speurhond ingezet en zijn getuigen gehoord.

Op 9 september heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man uit Nijmegen.

Uw tip!

Het politieonderzoek gaat door. Heeft u onlangs iets opvallends gezien in de omgeving van het Sabapad en hier nog niet met de politie over gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Mogelijk heeft u informatie die bijdraagt aan het politieonderzoek. Vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melden kan ook. Alvast bedankt!