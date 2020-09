Twee verdachten aangehouden voor overval op pakketbezorger

In het onderzoek naar de overval kreeg de politie de beschikking over uitstekende camerabeelden. Agenten herkenden de verdachten van de beelden. De ene verdachte werd vorige week al aangehouden. Hij is intussen voorgeleid voor de rechter-commissaris en moet nog twee weken in voorarrest blijven. De ander is vandaag aangehouden in de penitentiaire inrichting, waar hij vast zat voor een ander feit. Hij wordt vrijdag 11 september voorgeleid.