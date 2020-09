Vrouw (26) onder verdachte omstandigheden overleden

Amstelveen - Een 26-jarige vrouw is in de vroege ochtend van woensdag 9 september 2020 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen. De politie hield een 33-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en stelt een onderzoek in naar de omstandigheden.