Groot nepwapen leidt naar meerdere wapens

Even na 18.30 uur zag een getuige op de Sprangsestraat een automobilist rijden die vermoedelijk een groot automatisch vuurwapen vasthield. Nadat de politie werd gealarmeerd, hield een arrestatieteam de verdachte niet veel later in zijn woning aan. In zijn auto vond de politie inderdaad een groot wapen. Ondanks het wapen na onderzoek nep bleek, was het qua uiterlijke kenmerken nauwelijks te onderscheiden van een echt vuurwapen. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. In de woning van de verdachte werd nog een boksbeugel en een busje pepperspray aangetroffen. De verboden middelen zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.