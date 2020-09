Man aangehouden na onrust in Curaçaostraat

Afgelopen maandag waren de ruiten van een woning in de eerdergenoemde straat het doelwit van geweld. Met stenen werd een ruit ingegooid, waarbij ook een geparkeerde auto werd geraakt. Hierbij waren er verdenkingen tegen de 38-jarige voormalig bewoner, die eerder een gebiedsverbod kreeg vanwege zijn conflicten in diezelfde omgeving. In overleg met de Officier van Justitie werd besloten de man aan te houden, zodra hij door de politie werd gezien. De verdachte heeft namelijk op dit moment geen woning. Nadat er dinsdag 8 september een melding kwam van een conflict in een winkel aan de Korvelseweg, werd daar de verdachte aangetroffen. Hij werd aangehouden en zit momenteel vast voor verder onderzoek.