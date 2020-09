Slachtoffer van babbeltruc? Meld je bij de politie!

Inwoners werden eind augustus in Maastricht op straat aangesproken door een man en jongere vrouw. Daarbij werden verschillende smoezen gebruikt, bijvoorbeeld dat het duo geen geld had voor de school van dochter. Ze probeerde daarbij de slachtoffers in de auto te lokken, en bijvoorbeeld naar een pinautomaat of winkel te rijden. Uiteindelijk wisten ze pincodes van slachtoffers te ontfutselen en geld afhandig te maken. De man en vrouw zijn in Maastricht aangehouden en zitten op dit moment nog vast.



Nu is het zo dat verschillende mensen zich bij de politie hebben gemeld of aangifte hebben gedaan van deze vorm van oplichting, alleen heeft de politie het idee dat meer mensen slachtoffer zijn geworden. Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, geef dit dan altijd door aan de politie. De politie wil deze meldingen of aangiften graag in het onderzoek meenemen.