Twee aanhoudingen na poging inbraak parkeerautomaten

Rond 00.45 uur ontving de politie melding van een inbraak van een parkeerautomaat aan de Stadsweide in Roermond. Eén persoon trachtte een automaat open te breken met een breekijzer, terwijl een vijftal personen verderop op de uitkijk stond. Bij het aanrijden stoof de groep uiteen, maar na een korte achtervolging en met enig verzet, kon de politie één verdachte, een 29-jarige man met onbekende woonplaats, aanhouden.

Venlo

In Venlo werd later die nacht een soortgelijke poging ondernomen. Rond 03.00 uur ontving de politie melding van glasgerinkel bij garageboxen aan de Doctor Marie Curiestraat. Er bleek niet alleen een poging gedaan te zijn een betaalautomaat open te breken, ook troffen agenten goederen op de grond aan die afkomstig waren uit kasten nabij de garageboxen. Een 27-jarige verdachte, eveneens met onbekende woonplaats, had zich verscholen in de bosschage langs de maas, maar kon met behulp van een speurhond worden opgespoord.



Verdacht gedrag? Bel 112

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.