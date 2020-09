Bijna 500 kilo hennep en hash aangetroffen

In het verdere onderzoek is een doorzoeking geweest in het pand aan de Neuweg waar de beide verdachten eerder waren weggereden. Daar trof de politie in een opslagkamer een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen en hash in tassen aan. Na het testen en wegen bleek het in totaal 485 kilo te zijn. Daarnaast werden nog andere zaken als weegapparatuur, sealmachines, afzuigapparatuur en filters aangetroffen. In het pand werd later nog een derde persoon aangetroffen, dit was de 23-jarige verdachte uit Utrecht. Ook hij werd aangehouden.

Naast de verdovende middelen en de aangetroffen goederen werden drie auto’s en diverse telefoons in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de verdovende middelen.