Voor even afscheid van Jongerenraad

In de sessies van de Jongerenraad werd één ding duidelijk: hoe specifieker de vraag, hoe concreter de oplossing. Zo is de feedback van de jongeren bij het onderwerp ‘kinderen in de cel’ verwerkt in een infographic die wordt gedeeld door het ministerie. We verwachten niet dat de jongeren altijd met oplossingen komen’, zegt Liesbeth Huyzer. ‘Daarvoor zijn de onderwerpen te complex en is één themabijeenkomst niet genoeg. Wat we wél van hen leren, is dat zij anders naar de wereld kijken. Een collega zei dat mooi: dat jongeren vergeten accenten blootleggen. Jongeren bedenken andere oplossingen voor problemen dan volwassenen. Dat helpt ons, want met hun oplossingen en inzichten worden onze keuzes in maatschappelijke vraagstukken beter en meer toekomstbestendig. Als jongeren gelijk met ons meedenken, sluit onze aanpak ook beter aan bij hun belevingswereld.'