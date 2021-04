Politie-onderzoekers: "Moord Judit Nyari past in patroon"

Judit Nyari was 25 jaar oud toen ze op 6 december 1993 dood werd gevonden bij recreatiebos De Meerval bij Dronten. Ze was toen al vijf dagen niet meer gezien. Op één december was een conducteur in de trein van Amsterdam naar Utrecht de laatste die haar sprak. Judit kreeg een boete omdat ze zwart reed.

Afgelopen jaar heeft de politie regelmatig aandacht besteed aan haar zaak via de politiepodcast Cold Case: De moord op Judit Nyari. In die serie komen familieleden, bekenden van het slachtoffer, hulpverleners en politiemensen aan het woord. In de serie wordt duidelijk dat Judit opgroeide in een problematisch Amsterdams gezin. Ze werd uit huis geplaatst, belandde op straat, raakte verslaafd en kwam in de prostitutie terecht. Vlak voor haar dood heeft Judit in het ziekenhuis gelegen omdat ze hiv bleek te hebben. In de zesde aflevering van de podcast vertelt een toenmalig GGD-hulpverlener dat Judit in die laatste periode voor haar dood een flapuit was en zich als een stampend kind kon gedragen. “Misschien wist ze wel dingen. Misschien heeft ze dingen geroepen die ze beter niet had kunnen roepen.”

Judit is dus niet de enige kwetsbare vrouw die in de jaren ’80 en ’90 vermoord is. Het cold case team in Rotterdam doet al jaren uitgebreid onderzoek naar mogelijke patronen en clusters in de ruim honderd moorden op kwetsbare vrouwen in die periode. Coördinator René Bergwerff: “Het kan niet zo zijn dat als er nu nog 80 zaken open staan, dat we dan met 80 verschillende daders te maken hebben. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Met andere woorden; er moeten gewoon zaken aan elkaar te relateren zijn. Er moeten gewoon daders voor meer dan één zaak verantwoordelijk zijn.” De specifieke resultaten van het Rotterdamse brede onderzoek kunnen in het belang van de betrokken onderzoeken niet gedeeld worden. Bergwerff: “Wat ik wel kan zeggen; de zaak van Judit past wel in een belangrijk deel van de prostitutiemoorden zoals we ze zien.”

De aandacht voor de zaak van Judit heeft afgelopen jaar al zo’n 10 nieuwe tips opgeleverd maar het team Cold Cases in Midden-Nederland kan nog steeds meer informatie goed gebruiken. Zo wil het team graag weten of iemand meer weet over de contacten van Judit in de laatste periode van haar leven. Ook is de vindplaats van Judit nog steeds een groot raadsel. De politie wil graag weten waarom iemand gekozen zou kunnen hebben voor De Meerval in Dronten om Judit achter te laten. Dat Judit slachtoffer is geworden van een seriemoordenaar is één van de scenario’s. Het is ook mogelijk dat Judit een conflict had met iemand bijvoorbeeld over drugs of dat ze ruzie heeft gekregen met een klant. Ook sluit de politie niet uit dat Judit contact had met een zogenoemde weldoener, iemand die prostituees onderdak bood in ruil voor seks en macht.

De politie vraagt iedereen die meer weet over de zaak zich te melden. Dat kan via onderstaand tipformulier of via de opsporingstiplijn; nummer 0800-6070. Ook anonieme meldingen zijn welkom via 0800-7000.