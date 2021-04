Utrechts echtpaar slachtoffer van een babbeltruc

Toen op maandag 29 maart omstreeks 16.00 uur de telefoon ging nam een van de slachtoffers op. De persoon die belde deed zich voor als een medewerkster van de gemeente en vertelde dat de waterleidingen mogelijk gif zouden kunnen bevatten. De medewerkster vroeg of zij mocht langskomen.

Vijf minuten later werd er bij het Utrechtse echtpaar, een 71-jarige vrouw en een 79-jarige man, aan de Zamenhofdreef aangebeld. Twee personen – een man en een vrouw – stonden voor de deur. Het slachtoffer liet beide personen binnen, die direct de woning inliepen en deze bekeken. Even later liepen ze de keuken in om de kraan te bekijken. De slachtoffers volgden en een van de twee personen sloot vervolgens de deur. Slachtoffers en daders stonden nu allemaal in de keuken met gesloten deur. Doordat de kraan hard openstond, kon het echtpaar niet horen wat er zich in de rest van de woning afspeelde.

Even later verklaarde het duo voldoende te hebben gezien en verliet snel de woning. In de nacht van 30 november ontdekte een van de slachtoffers dat waardevolle sieraden en een groot geldbedrag waren verdwenen.

Signalementen

De mannelijke verdachte die aanbelden is ongeveer 27 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.83m lang. Hij heeft een licht getinte huidskleur, blond haar en droeg een zwart mondkapje, witte handschoenen en donkere kleding.

De vrouwelijke verdachte is tussen de 24 en 25 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.65m lang. Ze heeft een licht getinte huidskleur en lang zwart haar. Ze droeg een zwarte strakke rok, een trui met blauw-witte strepen en een zwart mondkapje. Ook zij droeg witte handschoenen.

Iets gezien?

Heeft u de daders gezien of zijn ze wellicht ook bij u aan de deur geweest? Of misschien weet u wie ze zijn? Alle informatie helpt! Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Doet u liever anoniem uw verhaal, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Babbeltrucs

Daders van babbeltrucs verzinnen van alles om binnen te komen. Ziet u iemand voor uw deur staan die u niet kent, die bij u naar binnen wil, zonder dat u met deze persoon een afspraak hebt op dat tijdstip? Vraag dan altijd naar legitimatie of neem contact op met de instantie waarvan de persoon zegt te zijn.