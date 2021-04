Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek dood Serdar Ay

Het TGO kreeg in het onderzoek al snel sterke aanwijzingen dat Serdar mogelijk voor iemand anders werd aangezien en niet het beoogde doelwit van de gerichte actie was. Alle informatie over de zaak is hier te vinden: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/oktober/05-dodelijk-schietinicident-hoekenes.html. Meer over de eerdere aanhouding is hier na te lezen: https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2021/maart/30/05-aanhouding-in-onderzoek-dood-serdar-ay.html.