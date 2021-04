Politie zoekt slachtoffers na beroving Museumplein

Het incident vond plaats, kort na een vechtpartij op het Museumplein. Daar was een groep jongens bij betrokken. Bij die vechtpartij raakte één persoon gewond. Terwijl de politie druk bezig was op het Museumplein kwam een nieuwe melding binnen over een beroving met een vuurwapen, elders op het Museumplein. De verdachten zouden zijn weggerend in de richting van de Willemsparkweg. Al snel kregen agenten twee verdachten in het vizier op de Alexander Boersstraat. Die konden met getrokken vuurwapen worden aangehouden. De derde verdachte rende via de Van Breestraat in de richting van de Cornelis Schuytstraat en kon daar worden aangehouden. De drie verdachten - Amsterdammers van 17, 18 en 19 jaar - zijn ingesloten voor nader onderzoek.