Verdachte aangehouden na zware mishandeling met dodelijke afloop

Amsterdam - De politie heeft een 55-jarige man uit Amsterdam aangehouden die gisteren - 31 maart 2021- betrokken was bij een zware mishandeling op de Nobelweg in de Watergraafsmeer. Helaas is het slachtoffer bij de mishandeling dusdanig gewond geraakt, dat hij aan zijn verwondingen is overleden.