Aanhoudingen na grote drugsvondst

De recherche kreeg deze mannen in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Een 38- jarige man en een 39- jarige man werden aangehouden in Den Haag, de andere een 55- jarige man in Amsterdam. Rechercheurs hebben in drie woningen doorzoekingen gedaan. In een woning in Amsterdam werden grote partijen verdovende middelen, een vuurwapen en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. De bewoner van deze woning, een 58- jarige man werd daarom ook aangehouden. De vier aangehouden mannen worden op vrijdag 2 april voorgeleid aan de rechter- commissaris.

Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.