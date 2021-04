Politieagent krijgt vuistslag in gezicht tijdens controles kuststrook

De politie was vanwege het mooie weer sinds woensdagmiddag rond de kuststrook extra actief om overlast te beperken, met onder andere gerichte verkeers- en geluidscontroles. Deze extra inzet is onderdeel van het integrale actieplan van de gemeente Den Haag om de overlast op de boulevard van Scheveningen aan te pakken. Het lekkere weer trok het nodige publiek naar Scheveningen en in de loop van de middag heeft de gemeente de Strandweg en een deel van de Vissershavenweg afgesloten voor het verkeer. In totaal heeft de politie gisteren tientallen processen-verbaal opgemaakt voor onder andere verkeersovertredingen (geen rijbewijs, mobiel bellen tijdens het rijden, snelheid, geluidsoverlast, geen gordel), wildplassen, blowen op straat, overtreden van de avondklok en voor straatintimidatie (nafluiten). Daarnaast hebben zes personen een waarschuwing gekregen. Twee personen (de scooterrijder en zijn vriend) zijn aangehouden voor verzet en belemmering.

Diverse strandtenthouders hadden hun strandbedjes uitgezet en schonken alcohol. Hier is door de handhavers van de gemeente Den Haag tegen opgetreden. Er zijn meerdere bestuurlijke rapportages opgemaakt.

Geweld tegen hulpverleners

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.