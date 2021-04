Verdachte steekincident aangehouden

Een 21-jarige man werd op 8 november op de Dreef in zijn been gestoken. Vermoedelijk was hij door meerdere personen aangevallen die hem wilden beroven. Uit onderzoek kwam de identiteit van de aangehouden verdachte naar voren. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

