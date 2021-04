Mag ik even in uw keukenkastje kijken?

Woensdagochtend stond een keurig geklede man in een mooi kostuum voor de deur bij een woning op de Isoldestraat in Rotterdam. Nadat hij aanbelde, vertelde de keurige meneer aan de 86-jarige bewoner dat hij een medewerker van de bank was en dat hij wat dingen moest regelen in verband met fraude op meneer zijn bankrekening. Daarvoor moest hij even op de computer zijn en ook even meneer zijn bankpasje hebben. Toen ze ‘gestoord’ werden door een medewerker van bloedafname die langs kwam, ging de zogenaamde bankmedewerker er vandoor. Met het pasje. De politie doet verder onderzoek.



Woensdagmiddag om 15.30 uur belde twee mannen aan bij een woning op Dr W Dreesstraat in Zuidland. Het verhaal was dat zij voor de waterleiding kwamen. De 74-jarige bewoonster heeft de mannen binnen gelaten. De mannen vroegen vervolgens of het mogelijk was dat zij ook bij de buurvrouw in het keukenkastje konden kijken. Rond 16.00 uur betraden zij de woning van de buren. Achteraf bleek dat de man sieraden en geld had weggenomen. Getuigen van deze oplichting worden gevraagd contact op te nemen met de politie.



Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt regelmatig voor: onbekenden bellen bij vaak oudere dames aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich voor als van alles, van meteropnemer tot thuiszorgmedewerker. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. En het gebeurt bij de meest pientere mensen, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. Toch is het goed om bewust te zijn van de werkwijze en ouderen in uw omgeving hierop te wijzen.



Vandaag startte onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ een nieuwe campagne 'Senioren en Veiligheid'. De campagne duurt vier weken en is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met onder andere de politie. Via de campagne krijgen senioren concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.



Via de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en de social media kanalen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en alle betrokken partijen worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst