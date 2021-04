Onrust rondom Mieraskerk

Mishandeling, vuurwerkbom en dreigbrief

Afgelopen zondag, 28 maart, werd er een journalist mishandeld die een reportage maakte bij de kerk. Er is die ochtend meteen een verdachte aangehouden. Afgelopen dinsdagochtend rond 4.30 uur is er door een onbekende(n) vuurwerk geplaatst voor de kerk, dat behoorlijke schade heeft aangericht. Het was een flinke knal, die menig buurtbewoner liet schrikken. Gelukkig raakte er niemand gewond, wel is er een ruit gesprongen in de voorpui van het gebouw.

Vervolgens is er woensdagochtend een dreigbrief gericht aan de kerk. De politie draait een onderzoek naar alle zaken rondom de Mieraskerk. Er is inmiddels aangifte gedaan van vernieling vanwege de ontploffing en de aangifte voor de dreigbrief staat deze week gepland. Er wordt extra toezicht gehouden bij de kerk, zodat dit soort dingen kunnen worden voorkomen. Ook staat er een mobiele camera. In het onderzoek is er nog steeds behoefte aan meer informatie. Meld het alstublieft.

Heeft u waardevolle informatie? Blijf er niet mee lopen.

Het onderzoek draait volop en nog steeds zijn we op zoek naar mensen die meer weten. Heeft u nog niet met de politie gesproken en weet u dingen die van belang zijn? Heeft u camerabeelden of dashcam-beelden? Bel dan alstublieft met 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem uw tip door te geven. Die zal dan volledig anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. Ook kunt u heel gemakkelijk onderstaand tipformulier invullen.