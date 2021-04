Aangehouden wegens zware mishandeling

De twee waren onderweg naar Vlissingen. In de auto ontstond een ruzie. Die ruzie liep uit op een zware mishandeling waar verschillende mensen getuige van waren. Deze getuigen meldden dat een man het vrouwelijke slachtoffer schopte en sloeg. De man zou er vervolgens lopend vandoor zijn gegaan, de vrouw was weggereden in de auto.

Agenten maakten een zoekslag en troffen beide betrokkenen uiteindelijk aan bij de huisartsenpost in Vlissingen. De man is meteen aangehouden, de vrouw heeft op een later moment aangifte gedaan. Zij raakte behoorlijk gewond. Door de politie zijn meerdere getuigen gehoord.

De Goesenaar is ingesloten in een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast.