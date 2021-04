Man aangehouden voor overtreden straatverbod

Een straatverbod is een middel om er voor te zorgen dat iemand een bepaalde tijd niet meer in een bepaalde straat of buurt mag komen. Soms kan het een laatste middel zijn om rust voor jezelf te krijgen, hoe ingrijpend het ook is. Lees meer over straatverbod en hoe je die kan aanvragen op vraaghetdepolitie.nl https://www.vraaghetdepolitie.nl/politiewerk-en-boetes/boetes-en-straffen/hoe-kom-je-aan-een-straatverbod.html