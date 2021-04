Verdachte van overval en mishandeling opgepakt

Ter plaatse bleek dat twee mannen een zakelijke afspraak hadden. Plotseling had de verdachte een vuurwapen gepakt en eiste geld. Er ontstond een worsteling waarbij het pistool af was gegaan en de aangever gewond was geraakt. De verdachte is toen vertrokken. Personeel van een ambulance ontfermde zich over het slachtoffer en de politie startte een onderzoek. Het kenteken van het voertuig werd in het Automatic Number Plate Recognition systeem geplaatst. (lees hier meer over op politie.nl https://www.politie.nl/themas/anpr.html). Het slachtoffer deed aangifte.