Integratie kindvermissingsalerteringen in Burgernet

Het huidige contract met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van Amber Alert en Kind Vermist Alert verzorgt, wordt niet verlengd en stopt op 22 juli 2021. De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. Amber Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet.



Efficiënter

De integratie van de kindvermissingsalerteringen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard. De politie maakt zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en krijgt meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.



Burgernet 2.0

Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject.

Per 1 januari 2021 heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) - een multidisciplinair samenwerkingsverband van politie, ambulancezorg, KMar en Veiligheidsregio/brandweer - het beheer van Burgernet overgenomen. De LMS zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van de meldkamers in Nederland en gaat in de toekomst een centrale rol spelen ten aanzien van de verzending van alerteringsberichten vanuit de meldkamer.