Vuurwapen aangetroffen na achtervolging

Tijdens de achtervolging stapte de bijrijder uit en vluchtte te voet, terwijl hij werd achtervolgd door een politieman. Hij raakte even uit het zicht maar werd aan de achterzijde van de Lobeliusstraat weer aangetroffen. Een getuige tipte de politie dat de vluchtende man even daarvoor iets in een prullenbak had gegooid. Bij controle van die prullenbak bleek dit een vuurwapen te zijn, waarop de verdachte, een 23-jarige man uit Zaandam, is aangehouden. Ook de bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit Zaandam, is aangehouden.

De politie heeft op de Linnaeusstraat gesproken met de bewoner van het huis waar de man aanvankelijk voor stond. De bewoner verklaarde dat deze werd bedreigd met een vuurwapen en deed aangifte.

In het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van het voorval en de vlucht. Mocht u iets hebben waargenomen bel dan de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem, 0800-7000. Ook beelden zijn van harte welkom, zowel van dashcams als vaste camera’s. U kunt ze uploaden via dit tipformulier onder vermelding van 2021071013.