Bromfietser overleden na verkeersongeval

Even voor 22.00 uur ontstond op de Erasmusweg een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. De voertuigen botsten daarna tegen een auto die bij de verkeerslichten stilstond. Toen agenten na de melding op de locatie waren troffen zij een slachtoffer aan op de weg. De man bleek zwaargewond te zijn en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in de nacht aan zijn verwondingen overleed. De bestuurder van de auto die bij de verkeerslichten stond te wachten, een 43-jarige man uit Den Haag, was niet meer aanwezig en werd korte tijd later aangehouden in zijn woning. De andere automobilist betrof een 29-jarige man, eveneens uit Den Haag.

Team Verkeer van de politie eenheid Den Haag doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.