Inbreker op heterdaad betrapt

De politie werd door een alerte buurtbewoner gebeld die had gezien dat de verdachte aan de Glenn Millerstraat mogelijk aan het inbreken was. Toen agenten ter plaatse kwamen leidde de getuige hen naar een tuinhuisje waar ze de verdachte aantroffen. De man is aangehouden op verdenking van inbraak. Het is nog onduidelijk of hij iets had buit gemaakt en of hij alleen was of mogelijk op pad was met een of meerdere handlangers. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.