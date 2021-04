Man aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Agenten zetten de man aan de kant omdat het vermoeden bestond dat hij aan het rijden was zonder rijbewijs. Dat bleek inderdaad het geval. Omdat uit de auto een penetrante henneplucht kwam vroegen de dienders of hij drugs bij zich had. De man overhandigde vervolgens een blokje hasj. Er werd een speekseltest bij hem afgenomen die uitwees dat hij mogelijk onder invloed van THC achter het stuur zat. Daarop is de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.