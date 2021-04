Man aangehouden voor straatintimidatie

Het vermoeden bestaat dat de man dit vaker heeft gedaan en de politie is dan ook op zoek naar soortgelijke meldingen. Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of via onderstaand contactformulier.

Overkomt jou een soortgelijke situatie? Bel dan altijd 112 zodat de politie ter plaatse kan komen om je te helpen.